КХЛ представила полный календарь на грядущий сезон

Континентальная хоккейная лига представила полный календарь на сезон-2026/2027.

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С календарём можно ознакомиться на официальной сайте КХЛ по данной ссылке.

Напомним, команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет таким же, как и год назад — 182.

С момента старта чемпионата до первой паузы команды сыграют 93 игровых дня подряд. Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день будет проходить 4,11 матча — это повторение минимального значения за всю историю КХЛ.

У календаря нового сезона – более плавная структура, главной задачей было равномерно распределить матчи по дням и избежать пустых или слишком загруженных дней. В чемпионате-2026/2027 не будет игровых дней с девятью матчами, а число восьмиматчевых дней сократилось с пяти до двух. В календаре увеличено число игровых дней с тремя, четырьмя и пятью матчами до 39,39 и 37 вместо 35, 37, 33 соответственно. Более равномерное распределение игр по дням – меньше пиковых нагрузок на болельщиков: по ходу сезона-2026/2027 зрители смогут охватить своим вниманием больше интересующих их матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. До первой паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 93 дня подряд. Пауза продлится с 7 по 14 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея — с 5 по 8 февраля 2027 года.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — по сводной таблице оставшихся участников розыгрыша.