Тренер ХК «Локомотив» рассказал, как играл с братом Уэйна Гретцки

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по хоккею, главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал об игре с братом Уэйна Гретцки Китом в Интернациональной хоккейной лиге.

«Был момент, когда он забивал два гола, я тоже в бомбардирской гонке участвовал. Мы играем, ведём в одну шайбу, соперник снимает вратаря. Я выхожу один на один перед пустыми воротами вместе с ним, и пришлось отдать ему передачу на хет-трик. Помню, его супруга меня потом благодарила», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

В 1991-1992 годах Квартальнов выступал за клуб Интернациональной хоккейной лиги «Сан-Диего». В команде также играли двукратный олимпийский чемпион Сергей Стариков и один из двух младших братьев Гретцки Кит.