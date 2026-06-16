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Дмитрий Квартальнов рассказал, как играл в Северной Америке с братом Гретцки

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Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по хоккею, главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал об игре с братом Уэйна Гретцки Китом в Интернациональной хоккейной лиге.

Тренер ХК «Локомотив» рассказал, как играл с братом Уэйна Гретцки
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«Был момент, когда он забивал два гола, я тоже в бомбардирской гонке участвовал. Мы играем, ведём в одну шайбу, соперник снимает вратаря. Я выхожу один на один перед пустыми воротами вместе с ним, и пришлось отдать ему передачу на хет-трик. Помню, его супруга меня потом благодарила», — приводит слова Квартальнова ТАСС.
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В 1991-1992 годах Квартальнов выступал за клуб Интернациональной хоккейной лиги «Сан-Диего». В команде также играли двукратный олимпийский чемпион Сергей Стариков и один из двух младших братьев Гретцки Кит.

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