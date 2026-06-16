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Главный тренер СКА Ларионов ответил на вопрос, что ждать от следующего сезона команды

Чемпионат.com

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги для армейского клуба.

Главный тренер СКА ответил, что ждать от следующего сезона команды
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«Жду очень интересного сезона. Вижу, что собирается очень интересная команда в СКА. Уверен: она будет бороться за самые высокие места. Ждём яркого сезона, который подарит много эмоций болельщикам. Тем более в этом году СКА исполняется 80 лет. Это большая дата. И я рад, что к тому же команда возвращается на большую арену в Санкт-Петербурге, на 23-тысячный стадион. Это один из лучших ледовых дворцов мира. И мы ждём, что он постоянно будет заполнен до отказа, хотим видеть как можно больше зрителей на наших матчах», — приводят слова Ларионова «Известия».
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