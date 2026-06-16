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Лукашенко раскритиковал большое число легионеров в минском «Динамо»

Чемпионат.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал большое число легионеров в минском «Динамо».

Лукашенко раскритиковал минское «Динамо»
© Чемпионат

«Где наши 23-25-летние? Женя (государственный тренер национальной команды по хоккею с шайбой Евгений Ворсин. — Прим. „Чемпионата“), где люди наши? Почему не видят то, что у нас аж половина команды — импортные? У вас что, лишние деньги — платить американцам, россиянам и другим. Это же вы не учитываете, что в российском хоккее пять человек ограничение на легионеров, а у нас этого нет. У нас аж 14 человек россиян и иностранцев. Так как мы будем развивать свой хоккей, как будет сборная играть потом? Я вам сказал, что там должны быть свои — доморощенные», — приводит слова Лукашенко «Белта».
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