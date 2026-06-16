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Скабелка: в КХЛ есть фавориты и наиболее стабильные команды, в НХЛ таких клубов нет

Чемпионат.com

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка заявил о непредсказуемости матчей в НХЛ и высказался о победе «Каролины Харрикейнз» в Кубке Стэнли.

Тренер Скабелка назвал отличие КХЛ от НХЛ
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«В НХЛ может случиться всё. Если бы перед сезоном я узнал, что «Каролина» станет чемпионом, то поверил в это. НХЛ гораздо более непредсказуема, чем КХЛ. В КХЛ есть фавориты и наиболее стабильные команды. В НХЛ таких клубов нет. Можно только порадоваться за россиян, которые выиграли Кубок Стэнли. Никишин, Свечников и Кочетков заслужили это. Но это не значит, что в следующем сезоне «Каролина» будет одним из фаворитов на победу», — цитирует Скабелку Metaratings.
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