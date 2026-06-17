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Черкас: думаю, Овечкин ещё годик в НХЛ поиграет

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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал отсутствие нового контракта у российского нападающего Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

Экс-тренер СКА предсказал, как долго еще Овечкин будет играть в НХЛ
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«Трудно сказать. Всё зависит от Овечкина. Думаю, он ещё в состоянии играть. Возможно, есть вопросы по контракту, может, прорабатываются какие-то другие варианты, потому что Александру уже 40 лет. Конечно, он не может играть в хоккей вечно. Рекорды уже все установлены, однако можно установить еще один. Думаю, он еще годик в НХЛ поиграет», — сказал Черкас корреспонденту для Vprognoze.ru.
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Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истек летом 2026 года.

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