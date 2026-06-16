В НХЛ пообещали поддержать Овечкина
Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался о будущем Александра Овечкина. В комментарии «Спорт-Экспрессу» он призвал российского хоккеиста принять оптимальное решение относительно будущего.
«Я бы хотел, чтобы Алекс сам решил, что для него лучше всего. Мы поддержим любое решение, которое он примет для себя и своей семьи», — сказал Дэйли.
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.
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