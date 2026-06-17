В НХЛ оценили возможность увидеть Кубок Стэнли в России

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил возможность увидеть в России Кубок Стэнли следующим летом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам функционера, пока об этом говорить слишком рано. Он не уточнил, что может повлиять на решение лиги.

В мае стало известно, что российским игрокам НХЛ снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину. Запрет действует с 2022 года.

В минувшем сезоне трофей выиграла «Каролина Харрикейнс». Обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков.