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В НХЛ оценили возможность увидеть Кубок Стэнли в России следующим летом

Lenta.ru

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил возможность увидеть в России Кубок Стэнли следующим летом. Об этом сообщает РИА Новости.

В НХЛ оценили возможность увидеть Кубок Стэнли в России
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По словам функционера, пока об этом говорить слишком рано. Он не уточнил, что может повлиять на решение лиги.

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В мае стало известно, что российским игрокам НХЛ снова не дадут привезти Кубок Стэнли на родину. Запрет действует с 2022 года.

В минувшем сезоне трофей выиграла «Каролина Харрикейнс». Обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков.

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