«Ак Барс» продлил контракт с тренером Денисом Ячменёвым. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, новое соглашение со специалистом будет действовать до 31 мая 2028 года.

42-летний тренер вошёл в штаб Анвара Гатиятулина в 2024 году. За тренерскую карьеру специалист стал обладателем Кубка Петрова (2022), бронзовым призёром чемпионата ВХЛ (2024), а с «Ак Барсом» завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ (2026).

В прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей. Ранее «Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Анваром Гатиятулиным.