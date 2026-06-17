«Торонто» близок к выбору главного тренера команды

В «Торонто» заявили, что клуб близок к выбору главного тренера команды
Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка заявил, что новый главный тренер может быть назначен уже в ближайшие несколько дней. «Лифс» уволили Крэйга Берюбе 13 мая.
«Сейчас мы находимся на заключительном этапе. Процесс поиска был тщательным, мы не спешили. Недавно у нас состоялись личные встречи с кандидатами. Мы приближаемся к моменту принятия решения. Это должно произойти в ближайшие несколько дней», – цитирует Чайку пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что клуб просмотрел множество кандидатов на роль главного тренера. Упоминались такие имена как Джо Павелски, Патрик Руа, Джей Вудкрофт и другие.
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