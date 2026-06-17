«Торонто» близок к выбору главного тренера команды

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Чайка заявил, что новый главный тренер может быть назначен уже в ближайшие несколько дней. «Лифс» уволили Крэйга Берюбе 13 мая.

«Сейчас мы находимся на заключительном этапе. Процесс поиска был тщательным, мы не спешили. Недавно у нас состоялись личные встречи с кандидатами. Мы приближаемся к моменту принятия решения. Это должно произойти в ближайшие несколько дней», – цитирует Чайку пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что клуб просмотрел множество кандидатов на роль главного тренера. Упоминались такие имена как Джо Павелски, Патрик Руа, Джей Вудкрофт и другие.