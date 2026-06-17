Фетисов назвал уродством неупоминание IIHF хоккеистов РФ

Неупоминание Международной федерацией хоккея (IIHF) российских хоккеистов в материале про победу "Каролины" в Кубке Стэнли является уродством. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее ТАСС сообщал, что российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе "Каролины". IIHF не упомянула российских хоккеистов в своем материале.

"Ребята молодцы, они там состоялись. Приятно, что на Кубке Стэнли с каждым годом появляются фамилии наших ребят. Они большие молодцы. Что касается неупоминания наших хоккеистов на сайте IIHF, то это уродство, других слов нет. Это русофобия, которая там присутствует, даже не понимаю, как это возможно у международной федерации, которая отвечает за развитие хоккея. Не отмечать тех, кто выиграл, не упоминать в информационных историях", - сказал Фетисов.