Козлов вошел в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»

Вячеслав Козлов вошёл в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»
Хоккейный клуб «Шанхай Дрэгонс» подписал контракт сроком на два года с тренером Вячеславом Козловым. Специалист будет отвечать за работу с нападающими.
За карьеру игрока Вячеслав Козлов дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998), также два раза выигрывал Кубок Гагарина (2011, 2012).
В КХЛ Вячеслав Анатольевич работал тренером в «Спартаке», «Авангарде», «Кунлунь Ред Стар» и московском «Динамо». Возглавлял «Химик» (ВХЛ), а также московское «Динамо». В середине прошлого регулярного сезона Козлов стал главным тренером бело-голубых. В плей-офф «Динамо» в первом раунде уступило минским одноклубникам в четырёх матчах.
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Месси после 3:0 с Алжиром: «Я достиг всего, о чем мечтал, или даже большего. Все, что происходит со мной сейчас, – это бонус»
Англия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 23:00