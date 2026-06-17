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Бардаков вернется в СКА после сезона в «Колорадо». У форварда 10 очков в 60 матчах регулярки НХЛ и ни одной игры в плей-офф («СЭ»)

Sports.ru

По информации «Спорт-Экспресса», нападающий «Колорадо» Захар Бардаков не продлит контракт с клубом и вернется в СКА.

Бардаков вернется в СКА после сезона за «Колорадо»
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Срок его действующего соглашения рассчитан до 30 июня 2026 года. 25-летний россиянин может стать ограниченно свободным агентом в НХЛ с правом на арбитраж по зарплате.

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В минувшем сезоне Бардаков провел 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (1+9) очков при полезности «плюс 6» и 7:12 в среднем на льду. В Кубке Стэнли он не сыграл ни одного матча по решению тренеров.

Форвард уже выступал за СКА с 2021 по 2025 год.

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