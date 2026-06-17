Бадюков генменеджером московского «Динамо»

Алексей Бадюков назначен спортивным директором и генменеджером московского «Динамо»
Алексей Бадюков стал спортивным директором московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Во время игровой карьеры Алексей Викторович выступал за московское «Динамо» на протяжении четырёх сезонов, стал финалистом Кубка России. В составе других команд дважды становился обладателем Кубка Гагарина и обладателем Кубка европейских чемпионов.
По окончании игровой карьеры стал хоккейным экспертом на телевидении. В сезоне-2018/2019 Бадюков занимал должность руководителя селекционной службы Клуба. С июня 2021 года до июля 2025 года был заместителем Генерального директора ХК «Сочи»по хоккейным операциям.
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