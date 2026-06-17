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Ротенберг о работе тренером в КХЛ: «Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России»

Sports.ru

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о возможности работать тренером в КХЛ.

Ротенберг поделился мнением о возможности работать тренером в КХЛ
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Он ответил на вопрос о том, допускает ли вариант, при котором не вернется к тренерству в хоккейных клубах.

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«Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России», – сказал Ротенберг.

Сейчас бывший тренер СКА возглавляет сборную «Россия 25», которая замещает основную национальную команду на время отстранения от международных стартов под эгидой ИИХФ.

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