Ротенберг о работе тренером в КХЛ: «Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о возможности работать тренером в КХЛ.
Он ответил на вопрос о том, допускает ли вариант, при котором не вернется к тренерству в хоккейных клубах.
«Все решения будут приниматься с учетом интересов сборной России», – сказал Ротенберг.
Сейчас бывший тренер СКА возглавляет сборную «Россия 25», которая замещает основную национальную команду на время отстранения от международных стартов под эгидой ИИХФ.
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