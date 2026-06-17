$72.1483.73

Роднина об Овечкине: «Потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином и символом России. Где мы найдем второго такого? Конвейера для героев не бывает»

Sports.ru

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о карьере Александра Овечкина.

Роднина поделилась мнением о карьере Овечкина
© Sports.ru

40-летний форвард в апреле 2025 года стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Срок его действующего соглашения с «Вашингтоном» рассчитан до 30 июня 2026-го.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Есть Овечкин – он не менял гражданство. И потрясающе выступает в Америке, оставаясь гражданином нашей страны, ее символом! Но Овечкин стал Овечкиным не в один день. Он с 2005 года на контракте с «Вашингтоном». Больше 20 лет. Вы вообще понимаете, что это такое? Я была 12 лет в сборной – это катастрофа. А тут 20 лет, и до этого он еще играл... Где мы найдем еще второго такого спортсмена? Мы все хотим сделать конвейер для героев и знаменитостей. Но так не бывает», – сказала Роднина.
Спортс: главные новости
Спортс: главные новости