СКА может расстаться с двумя защитниками

СКА может расстаться с Зайцевым и Мерфи. У защитников серьезные проблемы со здоровьем («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», защитники СКА Никита Зайцев и Тревор Мерфи могут покинуть клуб. Отмечается, что у них «серьезные проблемы со здоровьем».
В прошлом сезоне FONBET КХЛ Мерфи провел 31 игру и набрал 21 (4+17) очко. Он не играл с декабря 2025 года из-за травмы ноги.
Зайцев сыграл в 18 матчах, не сделав ни одного результативного действия. Он выбыл до конца сезона в январе, ранее пропустив почти два месяца из-за травмы верхней части тела.
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