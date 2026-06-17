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СКА может расстаться с Зайцевым и Мерфи. У защитников серьезные проблемы со здоровьем («СЭ»)

Sports.ru

По информации «Спорт-Экспресса», защитники СКА Никита Зайцев и Тревор Мерфи могут покинуть клуб. Отмечается, что у них «серьезные проблемы со здоровьем».

СКА может расстаться с двумя защитниками
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В прошлом сезоне FONBET КХЛ Мерфи провел 31 игру и набрал 21 (4+17) очко. Он не играл с декабря 2025 года из-за травмы ноги.

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Зайцев сыграл в 18 матчах, не сделав ни одного результативного действия. Он выбыл до конца сезона в январе, ранее пропустив почти два месяца из-за травмы верхней части тела.

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