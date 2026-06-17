Крикунов предположил, почему у Гусева и Шипачева не сложилась карьера в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил, почему у нападающих Никиты Гусева и Вадима Шипачёва не получилось заиграть в Национальной хоккейной лиге.

«Гусев — очень талантливый хоккеист. Он спас России Олимпиаду. Звено Дацюк — Гусев — Капризов вытащило турнир. Никита — умный игрок. Он и сам не дурак, а по хоккейным меркам очень умный. Играет головой. Они чем-то похожи и с Шипачёвым. Читают игру, опережают противника по мысли и действиям. У обоих и в НХЛ не получилось. Может, где-то не хватило скорости. Многое зависит от того, к какому тренеру попадёшь. Им могло не повезти с тренерами. В НХЛ половина звеньев — это сдерживающие соперника. Гусеву надо играть в первых двух звеньях. Если такой хоккеист попадает в третье звено, это неправильно, он больше сидит, а не играет», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

В 2017 году Вадим Шипачёв выступал за «Вегас Голден Найтс». Никита Гусев в НХЛ поиграл за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз».