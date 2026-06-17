Губерниев высказался о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Губерниев о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Наши ожидания – наши проблемы, выражаясь языком классика. Просто business as usual»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении НХЛ запретить хоккеистам «Каролины» привозить Кубок Стэнли в Россию.
Соответствующее ограничение действует с 2022-го. В этом году обладателями трофея стали три россиянина: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников.
– Ни для кого не секрет, что в НХЛ к россиянам относятся лучше, чем в международной федерации хоккея. Тем не менее, нашим чемпионам из «Каролины» запретили привозить Кубок Стэнли на родину. Как считаете, с чем это связано?
– Там не лучше относятся, просто business as usual (ведут дела как обычно – Спортс’‘), как говорят бизнесмены. Если бы мы в хоккей играли плохо, к нам бы так себе относились, а поскольку хорошо играли, это абсолютная бизнес‑модель. Просто мировой хоккей без нас выдерживает. Вот лыжи не очень, а хоккей – да.
А с чего в НХЛ должны были разрешить привозить Кубок Стэнли в Россию? Наши ожидания – наши проблемы, выражаясь языком классика. Там разрешают только то, что связано с бизнесом. Поездка в Россию с Кубком может повредить бизнесу, поэтому они и запрещают, – сказал Губерниев.
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