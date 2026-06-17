Депутат Свищев: IIHF придется извиняться перед россиянами

Международной федерации хоккея (IIHF) в будущем придется извиняться за все те дискриминирующие действия, которые были сделаны в адрес российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛПДР) Дмитрий Свищев.

Ранее российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе "Каролины". IIHF не упомянула российских хоккеистов в своем материале.