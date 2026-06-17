Депутат Свищев: IIHF придется извиняться перед россиянами

Свищев: IIHF придется извиняться за дискриминацию россиян
Международной федерации хоккея (IIHF) в будущем придется извиняться за все те дискриминирующие действия, которые были сделаны в адрес российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту (от ЛПДР) Дмитрий Свищев.
Ранее российский защитник Александр Никишин, нападающий Андрей Свечников и вратарь Петр Кочетков завоевали Кубок Стэнли в составе "Каролины". IIHF не упомянула российских хоккеистов в своем материале.
"Когда все нормализуется, им придется извиняться за то, что происходило все эти годы. Это откровенная дискриминация. И, возможно, им придется еще раньше внести наших спортсменов во все материалы. Потому что мы такие случаи с другими федерациями уже помним. Когда им пришлось менять постеры и так далее", - сказал Свищев.
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