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«Баффало» обменял Кесселринга и 27-й выбор на драфте в «Сан-Хосе» на 20-й выбор

Sports.ru

«Шаркс» также получили 27-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026.

«Баффало» обменял Кесселринга и 27-й выбор на драфте в «Сан-Хосе» на 20-й выбор
© РИА Новости

«Сэйбрс» взамен получили 20-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026.

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Кесселринг находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с зарплатой 1,4 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне американец набрал 2 (0+2) очка при полезности «0» в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл одну игру.

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