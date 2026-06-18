«Баффало» обменял Кесселринга и 27-й выбор на драфте в «Сан-Хосе» на 20-й выбор
«Шаркс» также получили 27-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026.
«Сэйбрс» взамен получили 20-й выбор в первом раунде драфта НХЛ-2026.
Кесселринг находится в статусе ограниченно свободного агента после завершения контракта с зарплатой 1,4 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне американец набрал 2 (0+2) очка при полезности «0» в 34 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он сыграл одну игру.
Ван дер Варт о словах, что «японцы похожи друг на друга»: «Некоторые восприняли это как оскорбление. Искренне сожалею. Если кого-то расстроил – прошу прощения. Не хотел обидеть»
Англия впервые за 22 года обыграла на ЧМ соперника из топ-15 рейтинга ФИФА – Хорватию. В 2002-м были сильнее Аргентины, потом – серия из 9 игр без побед
80 824 зрителя посетили матч Узбекистан – Колумбия. На «Ацтеке» был аншлаг в 2 из 2 игр на ЧМ-2026
Ван дер Варт о словах, что «японцы похожи друг на друга»: «Некоторые восприняли это как оскорбление. Искренне сожалею. Если кого-то расстроил – прошу прощения. Не хотел обидеть»
Англия впервые за 22 года обыграла на ЧМ соперника из топ-15 рейтинга ФИФА – Хорватию. В 2002-м были сильнее Аргентины, потом – серия из 9 игр без побед
80 824 зрителя посетили матч Узбекистан – Колумбия. На «Ацтеке» был аншлаг в 2 из 2 игр на ЧМ-2026