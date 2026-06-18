$73.3685.03

«Вашингтон» продлил контракт с главным тренером Спенсером Карбери

Чемпионат.comиещё 4

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о продлении контракта с главным тренером Спенсером Карбери на несколько лет.

«Вашингтон» продлил контракт с главным тренером
© Чемпионат

Канадский наставник возглавляет «Кэпиталз» с 2023 года. В первых двух сезонах при нём команда выходила в плей-офф Кубка Стэнли. В минувшем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

«Мы рады продлить контракт со Спенсером. С момента прихода в нашу организацию Карбери сыграл важную роль в развитии многих наших молодых игроков, а также заслужил уважение и доверие наших опытных лидеров. Его коммуникативные навыки, умение выстраивать прочные отношения и способность находить общий язык с игроками на каждом этапе их карьеры сделали его отличным лидером нашего клуба. Кроме того, он помог создать позитивную среду, в которой игроки могут расти и добиваться успеха. Мы были чрезвычайно впечатлены его преданностью делу, профессионализмом и страстью к тренерской работе, и мы рады видеть, как он продолжает развивать этот успех», — заявил старший вице-президент и генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости