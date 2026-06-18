«Вашингтон» продлил контракт с главным тренером

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» сообщила о продлении контракта с главным тренером Спенсером Карбери на несколько лет.

Канадский наставник возглавляет «Кэпиталз» с 2023 года. В первых двух сезонах при нём команда выходила в плей-офф Кубка Стэнли. В минувшем сезоне «Вашингтон» под руководством Карбери не сумел пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги.