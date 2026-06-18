Россиянку выбрали на драфте североамериканской женской хоккейной лиги

Россиянку Гредзен выбрали на драфте Профессиональной женской хоккейной лиги
Вратарь Дарья Гредзен стала единственной россиянкой, выбранной на драфте североамериканской Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Гредзен была выбрана клубом «Миннесота». Хоккеистке 22 года, с 2019 года она выступает за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призёром Женской хоккейной лиги.
Помимо Гредзен заявки на драфт подали Оксана Братищева («Сахалин»), Мария Баталова («Агидель»), Нина Пирогова («Сахалин») и Анастасия Василенко («Селятино»).
Гредзен с 10 лет играла в системе новокузнецкого «Металлурга». Всю взрослую карьеру проводит в «Бирюсе». В 2022 году дебютировала в составе женской сборной России на Олимпиаде в Пекине. В первом матче с США вышла на лёд при счёте 0:5 и сумела отстоять на «ноль».
Тренер ЮАР Брос сравнил удар шипами Месси и красную Зване: «В чем разница? В случае с Лионелем не было даже просмотра ВАР»
Виктор Онопко: «Думал, что Россию вернут уже на ЧМ-2026. Нам с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. В Европе нас очень ждут, хотят видеть»
Поштига собрал идеального португальского игрока: левая нога – Футре, правая – Фигу, интеллект – Деку, сила, скорость и дриблинг – Роналду
Тренер ЮАР Брос сравнил удар шипами Месси и красную Зване: «В чем разница? В случае с Лионелем не было даже просмотра ВАР»
Виктор Онопко: «Думал, что Россию вернут уже на ЧМ-2026. Нам с детства говорили, что футбол и спорт вне политики. В Европе нас очень ждут, хотят видеть»
Поштига собрал идеального португальского игрока: левая нога – Футре, правая – Фигу, интеллект – Деку, сила, скорость и дриблинг – Роналду