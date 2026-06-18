Нападающий «Авангарда» оценил вылет команды в полуфинале Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал вылет команды в полуфинале Кубка Гагарина от «Локомотива» (3-4 в серии).

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– «Авангард» в этом году был среди главных претендентов на победу в розыгрыше Кубка Гагарина, но вас остановил «Локомотив». Как оцените сезон?

– Если сейчас оглядываться назад, то прекрасно. Мы перед встречей с вами сидели в ресторане вместе с [Григорием] Паниным и обсуждали, насколько хорошим получился сезон. Гриша после вылета отправился с семьей в Америку и оттуда смотрел нашу серию с «Локомотивом». Это ведь кайф.

А вот с финальной сиреной было больно, просто ужас и кошмар, можно сказать, неделя без сна. Мне безумно жаль весь Омск и особенно болельщиков, которые заслуживали Кубок. Также обидно за тренерский штаб, который проделал неимоверную работу: они нам все рассказывали, показывали и сделали все, чтобы мы прошли дальше.

Жалко очень родителей, притом не только моих, а всех наших ребят. Когда проиграли в седьмой встрече, я сразу подумал о маме и папе. Они сердцем болеют за нас, но так получилось.

Но сейчас я понимаю, что такие серии – это кайф. Для хоккея это прекрасный сценарий, такие моменты делают спорт и жизнь намного интереснее. Думаю, Кубок Гагарина-2026 получился более интересным, чем тот, что был годом ранее.

– Что случилось в шестом матче с «Локомотивом». За минуту до конца третьего периода «Авангард» выигрывал с разницей в две шайбы, а в итоге вы проиграли в овертайме.

– Это психология, человеческий фактор, нервозность и напряжение. Мы знаем, как играть, что делать на льду и как действовать. Сто раз дай нашим пацанам ту же игровую ситуацию, что с Ярославлем, ни разу через них никто бы не прошел. Но случилось так, как случилось.

Бывает же такое, что первый чуть сместился, второй поехал его спасать, открылась зона – гол. Это очень сложно объяснить, просто такое бывает. В тех ситуациях никто не виноват – все мы виноваты. Но это было больно, – сказал Якупов.