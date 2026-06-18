Экс-игрок «Вашингтона» поделился мнением о будущем Овечкина

Кузнецов: почему Овечкин должен ехать в «Динамо», если в другом клубе ему дадут больше?
Бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о будущем Александра Овечкина. Срок действующего контракта 40-летнего форварда рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что в июле примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
«Почему он должен ехать в «Динамо», если в другом клубе ему дадут на 10 млн долларов больше? Я считаю, что срок спортсмена настолько короток… Он может поиграть где-то ещё год, а потом вернуться в «Динамо». Может, это звучит глупо и плохо, но я сторонник того, что пока у спортсмена есть возможность зарабатывать, он должен это делать», – сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»
Де Поль о Месси: «О нем не подобрать слов – все уже сказано. Наслаждайтесь его игрой, не упускайте ни одной его минуты в футболке Аргентины»
Файзуллаев – самый низкорослый автор гола головой на ЧМ в XXI веке. Рост вингера Узбекистана – 167 см
Звезда 2Drots Мбэйп о дубле Мбаппе: «Я стану лучшим бомбардиром после этого ЧМ»
Де Поль о Месси: «О нем не подобрать слов – все уже сказано. Наслаждайтесь его игрой, не упускайте ни одной его минуты в футболке Аргентины»