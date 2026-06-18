Российский защитник «Рейнджерс» может вернуться в «Лос-Анджелес»

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Гавриков рассматривает возможность вернуться в «Лос-Анджелес Кингз» в межсезонье, сообщает инсайдер Джон Хоуэн в соцсети Х.

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30-летний российский защитник в последнем сезоне НХЛ провел 82 матча регулярного чемпионата и набрал 35 очков (14 голов и 21 передача). «Рейнджерс» не вышли в плей-офф. Гавриков выступает по контракту с годовым кэпхитом в 7 миллионов долларов. Соглашение действует до 2032 года и содержит полное право вето на любой переход до 2030 года.

Гавриков уже играл в «Кингз» в 2023-2025 годах. В случае перехода в лос-анджелесский клуб он вновь объединится с соотечественником Артемием Панариным. Защитник является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира (2017, 2019).