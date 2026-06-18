Крикунов высказался о запрете НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России в беседе с Vprognoze.ru высказался о запрете НХЛ привозить россиянам, победившим в Кубке Стэнли – 2026, трофей в Россию.

«Думаю, не такая уж это и потеря, честно говоря. У нас есть свой Кубок. Так что ничего в этом такого катастрофичного нет. Да, вроде НХЛ посвободнее в выборе решений относительно российских игроков, но, видимо, там тоже есть в руководстве люди, которые против подобного», — сказал Крикунов корреспонденту Vprognoze.ru.

В финале «Каролина» обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в серии.