«Торпедо» сыграет первый матч на новой арене без зрителей

«Торпедо» сыграет первый матч на новой арене с московским «Динамо» без зрителей
Нижегородское «Торпедо» свой первый матч на новой «Volga-Арене» проведёт с московским «Динамо» 14 августа без зрителей. Об этом сообщил председатель совета директоров нижегородского клуба Максим Гафуров. Игра с «Динамо» станет первым контрольным матчем «Торпедо» перед новым сезоном.
«Предварительно запланировано, что матч состоится на этой арене, для неё он будет тестовым. Игра будет без зрителей», — цитирует Гафурова ТАСС.
Дворец начал строиться в июле 2022 года, основные работы завершились в марте 2026 года, он вмещает 12 350 зрителей. Объект располагается рядом с футбольным стадионом клуба «Пари Нижний Новгород». Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
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