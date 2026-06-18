Журова: хоккей с мячом перестает развиваться из-за антироссийских позиций

Из-за антироссийских позиций некоторых членов Международной федерации хоккея с мячом (FIB) вид спорта перестал развиваться на мировой арене. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Как ранее сообщал ТАСС, швед Хенрик Нильссон объявил об отставке из-за несогласия с позицией о допуске российских спортсменов.

"Все эти проблемы идут от антироссийских позиций, - сказала Журова. - Все-таки Россия - одна из главных стран, развивающих хоккей с мячом, мы в этом направлении лидеры. И недопуск наших спортсменов ведет к тяжелым последствиям для хоккея с мячом, фактически вид спорта перестал развиваться на мировой арене".

Нильссон был выбран главой FIB в 2024 году. С 2022 года российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях.