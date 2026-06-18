«Локомотив» отправил нападающего в «Адмирал»

«Локомотив» отправил в «Адмирал» нападающего Александра Волкова на правах аренды
В «Адмирал» из «Локомотива» на правах аренды перешёл нападающий Александр Волков. Соглашение рассчитано на один сезон.
За плечами Александра Волкова 116 матчей в КХЛ и 30 набранных очков (13+17). Новичок «моряков» выпускник московской хоккейной школы «Русь», однако большую часть профессиональной карьеры провёл в системе «Локомотива». В сезоне-2024/2025 выступал за тольяттинскую «Ладу».
В минувшем сезоне Александр провёл 39 матчей за «Локомотив» и набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач), в том числе сыграл в плей-офф и стал обладателем Кубка Гагарина. Ранее «Адмирал» объявил о смене генерального директора клуба.
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Ваи отказано во въезде в Канаду. Форвард Кот-д’Ивуара не сыграет с Германией на ЧМ-2026
Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»