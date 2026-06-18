Глава Международной федерации бенди подал в отставку из‑за России

Глава Международной федерации бенди подал в отставку из‑за разногласий в организации по вопросу допуска россиян
Глава Международной федерации бенди (FIB) Хенрик Нильссон подал в отставку из‑за разногласий в руководстве организации по вопросу допуска российских спортсменов.
Российские атлеты отстранены от международных соревнований под эгидой FIB с 2022 года.
— Хотя я уважаю и считаю, что в руководстве организации должны существовать разные мнения, я больше не чувствую себя способным оставаться в руководстве FIB при нынешнем курсе, — заявил Нильссон в своем открытом письме, которое приводит издание SVT.
В мае FIB создала рабочую группу, в состав которой входил Нильссон, для изучения вопроса о периодичности проведения чемпионатов мира, а также для подготовки предложения «об интеграции российских и белорусских команд».
— Большинство членов комитета придерживается одной точки зрения, а моя — противоположная в отношении сближения с Россией, — добавил Нильссон в комментарии SVT.
Шведский функционер возглавлял FIB с 2024 года.
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