Нападающий «Локомотива» принял предложение «Сибири»

Нападающий ярославского «Локомотива» Степан Никулин принял контрактное предложение «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

25-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. Он имеет право принимать предложения от других клубов до 20 июня включительно.

Теперь «Локомотив» может повторить предложение «Сибири» и сохранить Степана Никулина или отказаться. В случае отказа игрок пополнит состав новосибирской команды.

Степан Никулин является двукратным обладателем Кубка Гагарина с «Локомотивом». В прошедшем сезоне он отыграл 29 матчей в регулярном чемпионате, набрав 4 (0+4) очка, и 1 матч в Кубке Гагарина.

Ранее контрактные предложения от других клубов также получили нападающие «Локомотива» Александр Волков и Даниил Тесанов. Ярославцы на данный момент оставили у себя только Волкова, отправив хоккеиста в аренду в «Адмирал».