10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу

10-летний мальчик по имени Дима пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу «Гвардия» из Краснодара. Об этом сообщает «Mash на спорте».
Команда выступает в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги и существовала за счет спонсоров — строительных компаний, однако в прошлом году они прекратили финансирование клуба.
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«Гвардии» отказали в финансировании власти Краснодарского края, поэтому клуб открыл сбор пожертвований. 25 тысяч, которые Дима копил на приставку, стали самым крупным взносом. Всего Гвардии удалось собрать 400 тысяч рублей.
В июне прошлого года тренер Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы.
«Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — поделился подробностями он.