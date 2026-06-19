10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу

10-летний мальчик по имени Дима пожертвовал 25 тысяч рублей хоккейному клубу «Гвардия» из Краснодара. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Команда выступает в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги и существовала за счет спонсоров — строительных компаний, однако в прошлом году они прекратили финансирование клуба.

«Гвардии» отказали в финансировании власти Краснодарского края, поэтому клуб открыл сбор пожертвований. 25 тысяч, которые Дима копил на приставку, стали самым крупным взносом. Всего Гвардии удалось собрать 400 тысяч рублей.

В июне прошлого года тренер Роман Ротенберг рассказал о попытках спасти российские хоккейные клубы.