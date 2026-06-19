«Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали обмен защитника

По информации The Fourth Period, «Эдмонтон» и «Питтсбург» обсуждали возможный переход Дарнелла Нерса из канадской команды.

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Ранее стало известно, что 31-летний защитник запросил обмен и хотел бы играть в клубе из Восточной конференции.

Отмечается, что генеральный менеджер «Эдмонтона» Стэн Боумэн не собирается спешить со сделкой, но обмен может состояться перед драфтом (26-27 июня) или во время него.

Срок соглашения Нерса со средней годовой зарплатой 9,25 млн долларов рассчитан до конца сезона-2029/30. В его контракте есть пункт о полном запрете на обмен без согласия хоккеиста.

В сезоне-2025/26 защитник провел 82 матча в регулярке и набрал 24 (7+17) очка при полезности «минус 12». В его активе также 6 игр в плей-офф.