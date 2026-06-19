«Шанхай» заключил контракт с Бойковым на год: «Нам нужны люди, которые сражаются до конца»
«Шанхай» подписал контракт на год с 30-летним защитником Сергеем Бойковым.
«За 265 матчей в КХЛ хоккеист провел 629 силовых приемов и заблокировал 389 бросков. Забросил 9 шайб, отметился 24 результативными передачами», – сказано в сообщении клуба. В прошлом сезоне Бойков выступал за «Торпедо». Он провел 51 матч в FONBET чемпионате КХЛ, набрав 4 (0+4) очка. В плей-офф у него 0+1 за 6 игр. «Бойков давно известен как настоящий лидер на льду и в раздевалке, способный привнести в коллектив характер. Любит и умеет проводить силовые приемы, не боится блокировать броски, может постоять за себя и за команду. Нам нужны люди, которые всегда сражаются до конца. Его опыт поможет нам в построении коллектива», – заявил генеральный менеджер клуба Евгений Артюхин.
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