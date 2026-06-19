ХК "Шанхай Дрэгонс" объявил об уходе гендиректора

Сергей Белых покинул пост генерального директора китайского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхай Дрэгонс".

Белых работал на посту гендиректора с августа 2025 года.

Белых 44 года. С 2019 по 2023 год он был гендиректором омского "Авангарда", в 2021 году команда стала обладателем Кубка Гагарина. С 2023 по 2024 год Белых был исполнительным директором московского футбольного клуба "Спартак".

По итогам регулярного чемпионата-2025/26 "Шанхай Дрэгонс" занял девятое место в Западной конференции с 54 очками и не смог обеспечить себе участие в плей-офф. В июле 2025 года китайский клуб "Куньлунь Ред Стар" объявил, что сезон-2025/26 проведет на "СКА-Арене" в Санкт-Петербурге. В августе команда сменила название на "Шанхай Дрэгонс". В марте 2026 года клуб сообщил, что проведет сезон-2026/27 также на "СКА-Арене".