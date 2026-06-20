«Он может себе это позволить». Сушинский — о требованиях Бобровского по новому контракту

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на информацию о требованиях российского вратаря Сергея Бобровского по новому контракту с «Флоридой Пантерз». Сообщалось, что 37-летний голкипер хочет получать $ 6-7 млн в год по контракту на семь-восемь лет.

«Ну слушайте, это ведь переговорная позиция хоккеиста. Тем более он вправе на это, так как он лучший игрок на своей позиции в НХЛ в последние годы. Вместе с ним «пантеры» выигрывали Кубок Стэнли. Поэтому почему нет? Он может себе это позволить», – приводит слова Сушинского Vprognoze.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах.