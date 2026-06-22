Кандидатуру россиянки выдвинули на пост главы Международной федерации бенди

Белорусская федерация хоккея с мячом выдвинула кандидатуру члена исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Алины Бородаевой на выборы президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Об этом ТАСС сообщил председатель Белорусской федерации хоккея с мячом Виктор Пляц.
Ранее первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин сообщил, что внеочередной выборный конгресс FIB состоится 19 июля в связи с отставкой главы организации Хенрика Нильссона.
"Наша федерация выдвинула на пост президента Международной федерации хоккея с мячом кандидатуру Алины Бородаевой, - сказал Пляц. - Мы согласовывали этот вопрос не только внутри своей федерации, но и обсуждали кандидатуру с представителями Казахстана, Монголии, Китая, которые также поддерживают ее кандидатуру. Это здоровый функционер, абсолютно адекватный человек, бизнес-леди. Она не идет в федерацию для зарабатывания денег, она уже доказала свою состоятельность".
"Я благодарна белорусской стороне за выдвижение, - сказала Бородаева ТАСС. - Для меня это большая честь и ответственность. Я прекрасно знаю о проблемах хоккея с мячом в международном масштабе. И, безусловно, уже имею план их разрешения".
Нильссон подал в отставку после того, как исполком организации объявил ему вотум недоверия в связи с отказом шведа возвращать на международные соревнования российские и белорусские команды.
Бородаева в 2017 году основала Ассоциацию любительского хоккея и стала ее президентом. Организация объединяет любителей по всей России и проводит гала-матчи с участием чиновников, депутатов, известных спортсменов, артистов, звезд кино и эстрады. Также она являлась президентом Федерации хоккея с мячом в городе Москве. В мае 2026 года она создала Международную ассоциацию любительского хоккея.
Как проходит голосование на выборах президента FIB
Согласно процедуре на выборах побеждает тот, кто в первом туре получил абсолютное большинство голосов (то есть половину голосов плюс один). Если такие условия не выполняются, то во втором туре побеждает кандидат, получивший простое большинство голосов. В случае ничьей проходит третий тур, где также побеждает тот кандидат, получивший простое большинство голосов. Если и в этом туре ничья, то победитель определяется жеребьевкой.
20 апреля ТАСС сообщал, что FIB и ФХМР договорились начать конструктивный диалог, направленный на содействие участию российских юниоров в международных турнирах. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.
«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана
«Не знаю, как Файзуллаев с ростом 1,12 забил головой. По лестнице забрался и допрыгнул, ха-ха. Красавчик, рад за него». Защитник ЦСКА Лукин о 1-м голе Узбекистана на ЧМ
Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана