Кандидатуру россиянки выдвинули на пост главы Международной федерации бенди

Белорусская федерация хоккея с мячом выдвинула кандидатуру члена исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Алины Бородаевой на выборы президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Об этом ТАСС сообщил председатель Белорусской федерации хоккея с мячом Виктор Пляц.

Ранее первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин сообщил, что внеочередной выборный конгресс FIB состоится 19 июля в связи с отставкой главы организации Хенрика Нильссона.

"Наша федерация выдвинула на пост президента Международной федерации хоккея с мячом кандидатуру Алины Бородаевой, - сказал Пляц. - Мы согласовывали этот вопрос не только внутри своей федерации, но и обсуждали кандидатуру с представителями Казахстана, Монголии, Китая, которые также поддерживают ее кандидатуру. Это здоровый функционер, абсолютно адекватный человек, бизнес-леди. Она не идет в федерацию для зарабатывания денег, она уже доказала свою состоятельность".

"Я благодарна белорусской стороне за выдвижение, - сказала Бородаева ТАСС. - Для меня это большая честь и ответственность. Я прекрасно знаю о проблемах хоккея с мячом в международном масштабе. И, безусловно, уже имею план их разрешения".

Нильссон подал в отставку после того, как исполком организации объявил ему вотум недоверия в связи с отказом шведа возвращать на международные соревнования российские и белорусские команды.

Бородаева в 2017 году основала Ассоциацию любительского хоккея и стала ее президентом. Организация объединяет любителей по всей России и проводит гала-матчи с участием чиновников, депутатов, известных спортсменов, артистов, звезд кино и эстрады. Также она являлась президентом Федерации хоккея с мячом в городе Москве. В мае 2026 года она создала Международную ассоциацию любительского хоккея.

Как проходит голосование на выборах президента FIB

Согласно процедуре на выборах побеждает тот, кто в первом туре получил абсолютное большинство голосов (то есть половину голосов плюс один). Если такие условия не выполняются, то во втором туре побеждает кандидат, получивший простое большинство голосов. В случае ничьей проходит третий тур, где также побеждает тот кандидат, получивший простое большинство голосов. Если и в этом туре ничья, то победитель определяется жеребьевкой.

20 апреля ТАСС сообщал, что FIB и ФХМР договорились начать конструктивный диалог, направленный на содействие участию российских юниоров в международных турнирах. В декабре 2025 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Российские команды по хоккею с мячом не выступают на международных соревнованиях с 2022 года.