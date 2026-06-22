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«Северсталь» продлила контракт с Лишкой на сезон – он в команде с 2019 года. Форвард интересовал «Металлург»

Sports.ruиещё 2

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Адамом Лишкой.

«Северсталь» продлила контракт со словацким нападающим
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Соглашение с 26-летним словацким форвардом рассчитано на один год.

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Ранее сообщалось, что череповчане могут обменять хоккеиста в «Металлург».

Лишка выступает за «Северсталь» с сезона-2019/20.

В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (19+16) очков в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 гола в 5 играх.

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