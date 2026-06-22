«Северсталь» продлила контракт со словацким нападающим

«Северсталь» продлила контракт с нападающим Адамом Лишкой.

© Sports.ru

Соглашение с 26-летним словацким форвардом рассчитано на один год.

Ранее сообщалось, что череповчане могут обменять хоккеиста в «Металлург».

Лишка выступает за «Северсталь» с сезона-2019/20.

В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (19+16) очков в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 гола в 5 играх.