«Северсталь» продлила контракт со словацким нападающим

«Северсталь» продлила контракт с Лишкой на сезон – он в команде с 2019 года. Форвард интересовал «Металлург»
«Северсталь» продлила контракт с нападающим Адамом Лишкой.
Соглашение с 26-летним словацким форвардом рассчитано на один год.
Ранее сообщалось, что череповчане могут обменять хоккеиста в «Металлург».
Лишка выступает за «Северсталь» с сезона-2019/20.
В прошлом сезоне нападающий набрал 35 (19+16) очков в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 3 гола в 5 играх.
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Шаман из Ганы проклянет Кейна перед матчем с Англией на ЧМ. В 2014-м Нана Кваку Бонсам обещал вывести Роналду из строя – португалец забил победный гол ганцам
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Энцо Фернандес: «Месси – замечательный человек, великий игрок. Книги не хватило бы, чтобы описать все, чему я у него научился»