Российский вратарь может сменить клуб в НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в межсезонье сменит клуб. Об этом в эфире развлекательного шоу NHL Tonight сообщил инсайдер Элиотт Фридман.Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в межсезонье сменит клуб. Об этом в эфире развлекательного шоу NHL Tonight сообщил инсайдер Элиотт Фридман.
По его словам, с большой долей вероятности россиянин покинет стан «Пантер».
«Я слышал, что возвращение Бобровского [во «Флориду»] маловероятно», — заявил Фридман.
Действующее соглашение Бобровского и «Пантерз» с зарплатой в $10 млн истекает 1 июля 2026 года.
В ночь на 18 марта в матче против «Ванкувер Кэнакс» Сергей Бобровский провел свой 800-й раз в регулярных сезонах НХЛ. Таким образом, он превзошел достижение Николая Хабибулина в 799 игр и стал лидером среди всех российских голкиперов по этому показателю. В общем списке НХЛ Бобровский занимает 18-е место; рекордсменом лиги является Мартин Бродер (1266 матчей).
В составе «Флориды» Бобровский в 2024 и 2025 годах становился победителем розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский намерен остаться в НХЛ до 44 лет.
Мбаппе о паузах на водопой на ЧМ: «Если Франция доминирует, это нарушает ритм. Если же жарко – я доволен»
Денилсон о Неймаре на ЧМ: «Если кто и способен творить чудеса, то это он. Сейчас Неймар в той точке, когда должен что-то доказать самому себе»
Уилкшир о России на ЧМ: «Могла бы пройти дальше группы. С 48 участниками шансы были бы»
Мбаппе о паузах на водопой на ЧМ: «Если Франция доминирует, это нарушает ритм. Если же жарко – я доволен»
Денилсон о Неймаре на ЧМ: «Если кто и способен творить чудеса, то это он. Сейчас Неймар в той точке, когда должен что-то доказать самому себе»
Уилкшир о России на ЧМ: «Могла бы пройти дальше группы. С 48 участниками шансы были бы»