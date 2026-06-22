Губерниев поделился подробностями предстоящего хоккейного матча Россия – США

Губерниев о матче Россия – США: «Команда выйдет под названием «Красная Машина». Фетисов – капитан, Якушев – тренер. Это не игра, где выясняют, кто сильнее, а возможность укрепить связи»
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился подробностями предстоящего выставочного хоккейного матча Россия – США.
Встреча пройдет 1 июля в Москве. Игру организовывают торгово-промышленные палаты двух стран.
«Это не матч национальных сборных и не игра где мы будем выяснять, кто сильнее. Этот матч – возможность общаться, выстраивать прямой диалог, укреплять связи между людьми, странами и партнерами. Именно поэтому идея такой встречи и возникла на ПМЭФ – как продолжение разговора о спорте, культуре и международном взаимодействии. Со стороны России команда выйдет под названием «Красная Машина» – символом отечественного хоккея, силы традиций и связи поколений. Хоккейные специалисты «Красной Машины» помогают в организации матча, чтобы он прошел на высоком уровне. Благодаря этому в российскую команду приглашены хоккейные и другие звезды, а в составе будут представлены игроки разных возрастов, что подчеркнет преемственность опыта и отношений между поколениями. Помимо этого такой матч еще и шаг к следующим играм. С чего-то всегда нужно начинать. И в первую очередь с матчей между детскими командами, потому что именно в детско-юношеском хоккее обмен опытом особенно важен. В матче примут участие известные российские политики, хоккеисты, деятели культуры и представители бизнеса. Капитаном российской команды станет прославленный хоккеист, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, главным тренером – олимпийский чемпион, легендарный нападающий Александр Сергеевич Якушев. Важно и то, что эта игра станет частью более широкого диалога, в том числе на уровне делового общения. После матча запланирован торжественный прием Американской торговой палаты в России с участием представителей американского бизнеса. Такие встречи способны стать хорошей основой для дальнейшего спортивного, экономического и гуманитарного взаимодействия. Ведь спорт всегда был и остается языком, который понятен людям по обе стороны океана», – сказано в сообщении.
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