«Трактор» обменял нападающего в «Динамо»

Челябинский «Трактор» обменял нападающего Андрея Никонова в московское «Динамо» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба московского клуба. 23-летний форвард подписал с бело-голубыми одностороннее соглашение сроком до 31 мая 2028 года.

Никонов в 2017 году перешёл в систему нижегородского «Торпедо», где успешно дебютировал в МХЛ и КХЛ. Летом 2021 года нападающий был обменян в московское «Динамо». В составе бело-голубых Никонов провёл три сезона. После перешёл в ХК «Сочи», затем — в челябинский «Трактор». Всего в Континентальной хоккейной лиге Андрей Никонов провёл 213 игр и набрал 26 (14+12) очков.