«Трактор» обменял нападающего в «Динамо»

«Трактор» обменял нападающего Андрея Никонова в московское «Динамо»
Челябинский «Трактор» обменял нападающего Андрея Никонова в московское «Динамо» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба московского клуба. 23-летний форвард подписал с бело-голубыми одностороннее соглашение сроком до 31 мая 2028 года.
Никонов в 2017 году перешёл в систему нижегородского «Торпедо», где успешно дебютировал в МХЛ и КХЛ. Летом 2021 года нападающий был обменян в московское «Динамо». В составе бело-голубых Никонов провёл три сезона. После перешёл в ХК «Сочи», затем — в челябинский «Трактор». Всего в Континентальной хоккейной лиге Андрей Никонов провёл 213 игр и набрал 26 (14+12) очков.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана