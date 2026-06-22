«Металлург» подписал пробный контракт с нападающим Валентином Демченко, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

24-летний Демченко – уроженец посёлка Лиозно в Витебской области Беларуси. По ходу карьеры форвард выступал за «Бе-Комо Драккар» (QMJHL) ХК «Витебск» (Экстралига Б, Беларусь, Экстралига), минские «Юность» (Экстралига, Беларусь) и «Юниор» (Высшая лига Беларуси), воскресенский «Химик» (ВХЛ), «Динамо-Минск» (КХЛ) и ЦСК ВВС (ВХЛ).

В КХЛ на счету Валентина 36 матчей и 4 (2+2) очка при нейтральном показателе полезности в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024. В прошлом игровом году форвард принял участие в 56 играх чемпионата ВХЛ и набрал 29 (13+16) очков.