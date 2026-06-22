Олимпийский чемпион Каспарайтис хотел бы вернуться в хоккей

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис заявил «Матч ТВ», что хотел бы вернуться в хоккей как тренер по развитию молодых игроков.

© Матч ТВ

53‑летний Каспарайтис провел 863 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 163 (27+136) очка, а также сыграл 83 матча в плей‑офф Кубка Стэнли, в которых заработал 12 (2+10) очков. За карьеру в сборной России он завоевал золото (1992), серебро (1998) и бронзу (2002) Олимпийских игр.

— Почему вы пришли на летний сбор во Флориде, чтобы посмотреть на юниоров?

— Просто мне позвонил один знакомый из России. У него тут занимается сын. Он попросил: «Дарюс, приди и посмотри на моего ребенка». Сегодня в Америке отмечается День отца. И я приехал посмотреть на его сына. Не знал даже, что сборы организованы с таким размахом и так профессионально. Я лично знаю агента Дэна Мильштейна, который это устроил. Но не ожидал, что у него так много клиентов. Это интересно, всё сделано на высоком уровне, очень много скаутов. Я встретил очень много своих бывших партнеров по командам, которые сейчас работают в других клубах НХЛ. Радуюсь, когда попадаю в хоккейную сферу и возвращаюсь к любимому делу.

— Могли бы с ребятами в хоккей погонять.

— Кстати, я с собой сюда хоккейную форму привез. Она в машине лежит. Но я немного постарше тех ребят, кто здесь занимается. Буду ждать, когда соберется мой возраст. Если я сейчас выйду на лед, то все скауты в ужасе разбегутся. Я сейчас всё время играю. Пытаюсь играть два‑три раза в неделю. Потому что я люблю хоккей, эту игру. Для меня это как наркотик.

— Не хотели бы стать тренером детской или молодежной команды?

— Я планирую. Хочу, чтобы в моей жизни снова был хоккей. У меня много детей. Последнему сыну сейчас девять лет. Уже приближается возраст, когда папа не очень нужен всегда рядом постоянно. Я уже пытаюсь вернуться в хоккей. Не только самому играть, но и помочь молодежи.

В прошлом году я катался с ребятами, которые играют в НХЛ. Тот же Артем Левшунов — защитник «Чикаго Блэкхокс». И другие русскоговорящие тоже были. Пытаюсь работать с защитниками, даю советы. Надеюсь, что в дальнейшем смогу делать это на более профессиональном уровне, — сказал Каспарайтис корреспонденту «Матч ТВ» в штате Флорида Дарье Мироновой.