«Торпедо» объявило о продлении контракта с Ткачевым

«Торпедо» официально объявило о продлении контракта с Ткачёвым до 2028 года
Нападающий Владимир Ткачёв продлил контракт с «Торпедо» ещё на один сезон, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое соглашение действует до 31 мая 2028 года.
32-летний форвард присоединился к команде по ходу прошлого сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 24 (11+13) очка в 37 матчах за «Торпедо», а в плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 10 встречах.
Всего Владимир провёл 843 матча в КХЛ и набрал 424 (179+245) очка. Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» (2018), а также двукратным серебряным призёром КХЛ (2015, 2025). Ткачёв — обладатель серебряной медали Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России и бронзовый призёр чемпионата мира — 2017.
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