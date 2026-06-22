Экс-тренер сборной России высказался о календаре КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о календаре нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

– Приятно удивила КХЛ – календарь нового сезона, в отличие от прежних лет, был готов заранее, к середине июня. Надеюсь, в нём предусмотрено элементарное – например, гибкие паузы между раундами плей-офф. Именно такие паузы были в последнем розыгрыше Кубка Стэнли. И там турнирного темпа никто не терял – в отличие от нас, ожидавших каждый новый раунд плей-офф по полторы недели. Другое дело, что наше вечное желание что-то отреформировать по-прежнему идёт во вред.

– Примеры?

– Зачем-то отменили Кубок Открытия – одну из немногих идей, которая отличала именно КХЛ.

Ну и что мы получили? Первый день чемпионата – и вместо интригующего матча «Локомотив» – «Ак Барс», в котором Казань была бы заряжена на реванш, будем смотреть целый ряд серых игр. То есть сами же убили свою идею – но ничего взамен не придумали.

Возьмём, например, обе столицы. Матч «Спартак» – «Торпедо» при всём уважении к этим командам – средненький, как и СКА – «Лада». Ну неужели нельзя было придумать что-то более яркое и кассовое – именно под открытие сезона? – приводит слова Плющева Russia-Hockey.