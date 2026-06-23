В Норвегии поставили ультиматум вратарю, желающему играть в КХЛ

В Норвегии поставили ультиматум собирающемуся играть в КХЛ вратарю
Генеральный секретарь Норвежского хоккейного союза Петтер Сальстен поставил ультиматум вратарю сборной страны Хенрику Хеукеланну, который рассматривает вариант с переходом в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает NRK.
По словам функционера, если трансфер состоится, голкипера не будут вызывать в национальную команду.
«Игроки, имеющие клубные связи в России или Белоруссии, не имеют права выступать за сборную Норвегии. Хенрику предстоит провести собственную оценку и принять решение», — заявил Сальстен.
Ранее челябинским «Трактором». 22 июня он покинул немецкий «Штраубинг Тайгерс».
Хеукеланн выступал в составе сборной Норвегии на чемпионате мира-2026, где его команда впервые в истории стала бронзовым призером. Голкипера признали лучшим вратарем турнира.
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