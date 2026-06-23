«Миннесота» пыталась выменять хоккеиста у «Оттавы»

По информации журналиста The Athletic Майкла Руссо, «Миннесота» хотела выменять у «Оттавы» Брэди Ткачака.

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Клуб сделал «огромное предложение», но хоккеист принял решение перейти во «Флориду». Детали предложения «Уайлд» не уточняются.

Ранее сообщалось, что «Каролина», «Миннесота» и «Вегас» входили в список команд, куда Ткачак был готов перейти.

«Сенаторс» обменяли капитана в «Пантерс» на три пика в первом раунде драфта и один во втором.

В минувшей регулярке НХЛ Ткачак набрал 59 (22+37) очков за 60 игр, в плей-офф у него не было результативных действий в четырех матчах.