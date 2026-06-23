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«Трактор» подписал контракт с лучшим голкипером ЧМ-2026 по хоккею Хенриком Хёукеланном

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«Трактор» подписал контракт вратарём Хенриком Хёукеланном, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с норвежским вратарём рассчитан до конца сезона-2027/2028.

«Трактор» подписал контракт с лучшим вратарем ЧМ-2026
© Чемпионат

Отметим, что на завершившемся чемпионате мира по хоккею 31-летний Хёукеланн был признан лучшим вратарём турнира. Со сборной Норвегии Хенрик стал бронзовым призёром чемпионата мира, победив в матче за третье место команду Канады.

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Сезон-2024/2025 голкипер провёл в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс». В 39 встречах Хенрик Хёукеланн одержал 27 побед с 90,2% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,55.

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