Экс-тренер клубов КХЛ высказался о будущем вратаря Бобровского

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал будущее российского голкипера Сергея Бобровского.

— Немного огорчило, что «Флорида» вроде бы не собирается удерживать своего вратаря Сергея Бобровского. Мне казалось, что Бобровский доиграет свою блестящую карьеру в «пантерах», но, похоже, не судьба.

— Где он может оказаться?

— У Сергея вроде бы жёсткие требования к «Флориде» по контракту на шесть-семь лет, но это только поверхностная оценка. На самом деле все знают, что Сергей – суперпрофессионал, режимщик, поэтому способен сохранять форму и играть на своём уровне и на пятом десятке. Думаю, у него всё будет в порядке с работой в НХЛ. Такие профессионалы всегда в цене, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.